6日午後、川西町で男性(70)が自宅敷地内の雪の壁を崩していたところ、壁が崩れて転倒し、腰の骨を折る重傷を負いました。 警察によりますと、6日午後3時55分ごろ、川西町堀金の会社役員の男性(70)が自宅敷地内で雪の壁を崩していたところ、崩した雪が男性の体に落下し、転倒したということです。男性が倒れているのを付近の住民が気付いて男性の家族に知らせ、家族が119番通報しました。男性は腰椎骨折の重傷だということです。