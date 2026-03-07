3月7日は山形県の公立高校で一般入学試験の日です。 【画像】数学の試験問題と解答 試験時間国語：午前8時50分～午前9時40分数学：午前10時～午前10時50分社会：午前11時10分～午後0時理科：午後0時50分～午後1時40分英語：午後2時～午後2時50分 TUYでは各教科の試験問題と解答を情報が入り次第順次アップしていきます。 「数学」の試験問題と解答です。 ■試験問題（数学） ■解答（数学）