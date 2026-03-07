◆ＷＢＣ１次ラウンドＤ組ドミニカ共和国―ニカラグア（６日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ドミニカ共和国最年少２２歳のカミネロ（レイズ）が、３―３で迎えた６回に待望の勝ち越し２ランを放った。先発サンチェスが１回１／３で３失点ＫＯの大誤算。単打をつないで３点を返し、３―３で迎えた６回だった。先頭打者の主将マチャド（パドレス）が左翼線を破る二塁打で出塁。続くカミネロが外角高めの直球をバ