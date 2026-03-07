◆ブンデスリーガ▽第２５節バイエルン４―１ボルシアＭＧ（６日、アリアンツ・アレーナ）ボルシアＭＧ所属の日本代表ＦＷ町野修斗は０―３とリードされた、後半１６分から途中出場。同２６分に右クロスからヘディングシュートを放つなど見せ場をつくるも、無得点に終わった。試合は１―４で敗れた。バイエルンＤＦ伊藤洋輝、ボルシアＭＧ・ＤＦ高井幸大はベンチ外となった。試合は前半３３分に、バイエルンがＦＷディアス