神戸市出身のイラストレーター・漫画家、わたせせいぞう氏の作品世界が一堂に会した展覧会「わたせせいぞうの世界展〜手塚ワールドとの出会い〜」が6日、兵庫県宝塚市の宝塚市立手塚治虫記念館で始まった。前日にはメディア向け内覧会が開かれ、わたせ氏が登場。手塚治虫さんへの思いなどを語った。わたせせいぞう氏（左）わたせ氏は小学生時代、手塚さんの代表作『新宝島』や『鉄腕アトム』に触れ、漫画の世界に魅了されたと