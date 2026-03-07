タビナス・ポール・ビスマルクは1月にディナモ・ザグレブに加入クロアチアの名門ディナモ・ザグレブでプレーするDFタビナス・ポール・ビスマルクがデビュー戦で2アシストの鮮烈なデビューを飾った。指揮官も「実力を示した」とその活躍を称えた。23歳のタビナスは強豪・青森山田高校出身で、2021年に当時J3のいわてグルージャ盛岡でプロ入り。22年に同クラブと契約解除になった後にクロアチアに渡った。同国2部のヴコヴァルで1