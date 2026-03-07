日本大学選抜が韓国選抜と対戦する全日本大学サッカー連盟（JUFA）は3月6日、15日に愛知県で行われる「DENSO CUP SOCCER 第25回大学日韓（韓日）定期戦」に臨む全日本大学選抜メンバーを発表した。精鋭20人に対し、SNSでは「アビスパから3人も！」「メンバーが熱すぎる」など期待の声が上がっている。今回の大学日韓定期戦は、愛知県のウェーブスタジアム刈谷で行われる。日本大学の川津博一監督が指揮を執り、コーチには前田