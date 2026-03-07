理事を務めていた学校法人に借金を引き受けさせ、多額の損害を与えた背任などの疑いで和歌山県の54歳の男が山形県警に逮捕されました。背任などの疑いで３月6日に逮捕されたのは、和歌山県紀の川市の自称・不動産管理業、金田充史容疑者（54）です。警察の調べによりますと金田容疑者は2021年当時に理事を務めていた学校法人で他の理事らと共謀し、理事会の議事録を偽造した疑いです。また、この議事録を使って金融機関から1000万