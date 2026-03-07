６日、李強氏が参加した経済・農業界委員の合同グループ会議。（北京＝新華社記者／翟健嵐）【新華社北京3月7日】中国の李強（り・きょう）共産党中央政治局常務委員・国務院総理は6日午前、中国人民政治協商会議（政協）第14期全国委員会第4回会議の経済・農業界委員の合同グループ会議に参加した。