◇第6回WBC1次ラウンドD組ドミニカ共和国─ニカラグア（2026年3月6日フロリダ州マイアミ）ドミニカ共和国のフニオール・カミネロ内野手（22）が6日（日本時間7日）、ニカラグア戦に「6番・DH」で先発出場。同点で迎えた6回に勝ち越し2ランを放った。3─3の6回、先頭・マチャドが左翼線二塁打で出塁すると、カミネロは相手3番手右腕・クルーズの高めに来たカットボールを捉え、中堅右に勝ち越し2ランを突き刺した。打球