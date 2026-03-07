俳優・モデル・グラビアアイドルの桃月なしこが、6日発売の『月刊少年チャンピオン』の表紙＆巻頭グラビアに登場。誌面未公開のアザーカットとインタビューが到着した。【写真】美しく輝く！圧巻の美脚を披露した桃月なしこ桃月はテレビ大阪で放送中の地上波連続ドラマ『令和に官能小説作ってます』（※関西ローカル）で、チュートリアルの徳井義実とともにW主演を務める。宣伝大使も務めるテレビアニメ『不器用な先輩。』では