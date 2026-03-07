アーティストグループ『Number_i』がグループの公式インスタグラムを更新。新曲『3XL』ミュージックビデオのオフショットを公開しました。【写真を見る】【 Number_i ・岸優太 】 『3XL』ミュージックビデオのオフショット 「 #Kc ver.」公開 「岸くん、バージョンきたー！」ファン反響投稿では、「“3XL” Official Music Video - Behind the scenes #Kc ver.」と綴り、メンバーの岸優太さんのオフショット画像4枚が添えられてい