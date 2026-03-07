シンガー・ソングライターmiwa（35）が7日、インスタグラムを更新し、16年所属したトライストーン・エンタテイメントからの独立を発表した。「この度所属事務所の株式会社トライストーン・エンタテイメントから独立し、個人事務所であるSALiNa株式会社から新たな形で活動していくことになりました」と報告。「今後はトライストーン・エンタテイメントと業務提携という形でサポートをいただきながら活動してまいります」と、同社と