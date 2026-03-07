犬に強要してはいけない飼い主の理想4つ 1.しつけを完璧に覚えて失敗しないこと 犬を飼い始めると、多くの人はしつけをしたり家でのルールを教えたりすると思います。 特に、トイレや留守番など生活に直結することや吠え・噛みつきなどのトレーニングは、すぐに取り組むのではないでしょうか。 しかし、しつけをすぐに覚えてくれなかったり一度覚えたはずのことを失敗したりすることは、非常によくあることです