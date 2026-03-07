３か月後に開幕が迫る北中米ワールドカップ。４年に一度の祭典を前に海外メディアが日本代表を特集し、そのポテンシャルを高く評価した。クロアチアの大手データサイト『Sofascore』は、日本をもはや「発展途上のサッカー国」ではなく、「真の意味で世界を脅かす存在」と表現。規律、正確な技術、そして戦術的柔軟性を兼ね備えたチームとして、国際舞台で確かな存在感を放っていると伝えた。2026年初頭のFIFAランキングで日