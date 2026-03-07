数々のヒット作に出演し、主演から名脇役まで自在にこなす壮年期の俳優たち。大人の色気と包容力を兼ね備えた世代として、高い支持を集めています。All About ニュース編集部は2月17日、全国10〜70代の男女300人を対象に「今年〇歳の男性俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「好きな今年50歳の男性俳優」ランキングを紹介します！【7位までの全ランキング結果を見る】2位：オダギリジョー／72票2位にラ