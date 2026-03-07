日本人なら誰もが知るメジャーリーガーの大谷翔平選手。「きっと無理だろう」と思える記録を次々に打ち破っていく大谷選手の活躍から、人々は目が離せません。 西沢泰生さんの著書『大谷翔平はなぜ、壁を越えられるのか？』は、そんな大谷選手の言動や考えをクイズ形式で紐解いていく書籍です。今回は本書から一部抜粋し、小さな迷いを吹き飛ばす「大谷イズム」をご紹介します。 「挑戦したいけど自信がない」「仕事へのモチベーシ