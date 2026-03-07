俳優の岡田将生さんは3月6日、自身のInstagramを更新。フランス・パリでのオフショットを公開しました。【写真】岡田将生の美しいオフショット「自撮りのアングルが上手じゃなくてかわいい」岡田さんは「わたくしはパリが好きだ」とつづり、8枚の写真を投稿。パリの街並みを満喫するオフショットを公開しました。パリのシンボルであるエッフェル塔を背に笑顔見せる姿や、ルーブル美術館を訪れる様子など、岡田さんの爽やかな魅力と