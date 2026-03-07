「神様は、私に暇を与えないなぁ」【写真】重度の知的発達障害がある息子とのツーショット2025年5月。医師からステージ3の肛門管がんを告げられたとき、アオキシャナさんの胸に浮かんだのが、この言葉だった。子育て一段落と思った矢先に…47歳。2人の子どもの子育てがひと区切りを迎え、ようやく自分の人生を考え始めた矢先の出来事。そして、その“子育て”は決して平坦な道のりではなかった。シャナさんは、24歳で結婚し