巨人の泉口友汰内野手が7日、地元の和歌山県御坊市のシティプロモーション大使に就任した。オリックスとのオープン戦に京セラドームで委嘱式が行われ、「とても光栄な役割を担わせていただくことをとても光栄に思います。自分の頑張りで御坊市を盛り上げていけるように頑張っていきたいと思います」と決意表明した。活動としてはメディアなどを通じた地元の情報発信。また、オフシーズンには市と連携した事業の実施なども検討