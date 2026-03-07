前園真聖さんテレビ東京は7日までに、サッカー元日本代表でタレントの前園真聖さん（52）がバラエティー番組のロケ中に転倒し、右ひざ外側半月板損傷の大けがを負ったと発表した。マネジメント会社によると全治半年。前園さん側は事前に危険性を指摘し、内容の変更を求めていたという。同局によると、前園さんは2月28日に行われた「旅バラ・バスVS鉄道乗り継ぎ対決旅」のロケで、「ミッション」と呼ばれるゲームの内容を確認中