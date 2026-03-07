2018年平昌冬季五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した高木菜那さん（33）のマネジャーが運営するインスタグラムが6日に更新。オランダでのリラックスした様子を公開した。妹で日本女子最多の五輪メダル通算10個を誇る高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）の引退レースのため、オランダを訪れている菜那さん。「無事にオランダに到着しまして、今日はアムステルダムを観光です！も