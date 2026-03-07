◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールBアメリカ- ブラジル(日本時間7日、ダイキン・パーク)アーロン・ジャッジ選手がWBC初戦で特大弾を放ちました。アメリカはブラジルとの初戦を迎え、ジャッジ選手の第1打席1アウト2塁の場面で、打者有利の3ボールからの4球目、甘く入ったスイープを振りぬき、スタンドへ運びました。打球速度106.3マイル（約171キロ）、飛距離405フィート（約123メートル）を記録。ジャッジ選手