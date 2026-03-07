フィギュアスケートの世界ジュニア選手権３日目（６日、エストニア・タリン）で、男子の中田璃士選手（ＴＯＫＩＯインカラミ）が新たな歴史を刻んだ。ショートプログラム（ＳＰ）首位で迎えたこの日のフリーでは、冒頭の４回転サルコーで４・３０点の出来栄え点（ＧＯＥ）を獲得すると、４回転トーループ―３回転トーループの連続ジャンプも着氷した。その後も次々とジャンプを決めて自己ベストの１７８・９６点をマーク。合計