朝日杯は決勝でライバル対決を制し、早くも5回目の優勝となった。だが、王将戦では1勝3敗と追い込まれて、七番勝負では初のカド番を迎えている。果たしてこのピンチをしのぐことができるか。※対局予定棋士の名前の後の()内は藤井から見た過去の対戦成績。2月3、4日に第74期ALSOK杯王将戦七番勝負第3局で永瀬拓矢九段と対戦。後手の藤井は雁木から金を繰り出す趣向を見せるが、永瀬も準備があったようで強く迎え撃つ。うまい対応で