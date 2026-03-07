新井宏昌氏が解説…大谷が「勢いづけてくれた」野球日本代表「侍ジャパン」は6日、東京ドームでの「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ」初戦のチャイニーズ・タイペイ戦に13-0の7回コールドで大勝した。大谷翔平投手（ドジャース）が先制満塁本塁打を含む3安打5打点と大活躍。現役時代にNPB通算2038安打を放ち、MLB中継の解説などを務める野球評論家・新井宏昌氏は、そんな大谷の“凄み”を