【モデルプレス＝2026/03/07】元AKB48の谷口めぐが3月5日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露し、反響を呼んでいる。【写真】元AKB「完璧スタイル」美脚際立つ透け感タイツ姿◆谷口めぐ、ショーパンコーデ披露谷口は「親友とお揃いのリングをつけて（2枚目）念願のパレスホテル東京のパフェ」とリングをはめた手の写真とともに、パフェを食べに行ったことを報告。「いちご大好きだから美味しくて幸せだった」