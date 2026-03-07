女優のソン・ジヒョが、プロデュースしている自身の下着ブランドに関する本音を語り、涙を見せた。一体、彼女の身に何があったのだろうか。【写真】下着姿のソン・ジヒョ3月5日、ソン・ジヒョの公式YouTubeチャンネルにて「シルバーボタン記念Q&A」と題した動画が公開された。この動画でソン・ジヒョは、チャンネル登録者数10万人達成の証であるシルバーボタン（銀の盾）の開封式を行った。ソン・ジヒョは「登録者が50万人にな