◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第５節千葉―柏（７日・フクアリ）Ｊ１千葉と柏はＪ１の舞台で１７年ぶりの「千葉ダービー」を戦う。両者の公式戦での対戦は２０１９年以来７年ぶり。その年は柏が２戦２勝を果たしている。今季の開幕前に行われた「ちばぎんカップ」では柏が２―１で勝利し、２５本のシュートを打って千葉を圧倒した。―両チームの先発メンバーは以下のとおり。◇ホーム・千葉▽ＧＫ若原智哉▽ＤＦ