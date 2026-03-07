◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組チェコ―台湾（７日・東京ドーム）神経科医として生計を立てているチェコ代表のハジム監督が試合前会見で、親交の深い侍ジャパン前監督で、日本ハムチーフ・ベースボール・オフィサーの栗山英樹氏から激励を受けたことを明かし、感謝の思いを口にした。ハジム監督は「東京ドームで会えるとは思っていなかった。感激しました。『頑張って欲しい』とエールをいただきました。チェコの野球界にとって