◆ＷＢＣ１次ラウンドＡ組コロンビア０―５プエルトリコ（６日・プエルトリコ・サンファン＝ヒラムビソーンスタジアム）ＷＢＣ１次ラウンドＡ組の第２試合は、地元プエルトリコが５回に初安打から大量５点を先制し、そのまま逃げ切った。プエルトリコは４回まで走者は四球のただ一人。それも併殺打で得点圏に送ることが出来ず、１２人で終わっていた。しかし、５回４番コルテス（アスレチックス）から２連続安打でチャンス