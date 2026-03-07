あなたは読めますか？突然ですが、「陶酔」という漢字読めますか？美しい音楽や芸術に触れた際によく使われる言葉ですが、いざ漢字で見かけると、正しく読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「とうすい」でした！この漢字は、お酒に酔うこと、あるいは、ある境地に浸ってうっとりすることを意味します。日常的には、何かに心を奪われて我を忘れるほど夢中になる様子を指す言葉です。例文としては、天才ピアニ