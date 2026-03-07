あなたは読めますか？突然ですが、「供物」という漢字読めますか？お盆やお葬式、神社の行事などで見かける機会が多い言葉ですが、意外と正しく読めていない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「くもつ」でした！供物とは、神仏や死者の霊に敬意を表して供える品物のことを意味します。一般的には、お花や果物、お菓子などが選ばれることが多いです。例文としては、法要の準備をする際に「仏壇に季節の果物を供物と