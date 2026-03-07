５日、馬に迎えられた南城巴川中学の生徒たち。（重慶＝新華社記者／陳誠）【新華社重慶3月7日】中国重慶市では5日、小中学校が春学期の初の登校日を迎えた。市内の南城巴川中学では、今年の干支（えと）である馬の要素を取り入れたユニークな始業式が行われた。５日、南城巴川中学の運動場で、生徒たちに馬術を披露する騎手。（重慶＝新華社記者／陳誠）校門では2頭の愛くるしいポニーが登校してきた生徒らを出迎えた。校庭で