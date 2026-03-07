ミッキーファイト（牡5＝田中博）がドバイワールドCの出走を見送ることが分かった。田中博師は「遠征の準備を進めてきたが、今回は辞退させていただくことにしました」とコメント。川崎記念（4月8日、川崎）、かしわ記念（5月5日、船橋）が次走の候補に入っている。