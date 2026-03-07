日本ハム・新庄剛志監督が７日、エスコンフィールドの公式戦での看板直撃弾に１１１万円を贈る「ＳＨＩＮＪＯボードに当てて１１１万円をＧＥＴしま賞」の今季スポンサーの募集を同日から開始したことを発表した。今季で３年目を迎えた同賞。過去２年は達成者がいなかったが「今年は二つぐらい当たりそうな予感がするんで。よろしくお願いします」と期待を込めた。チームで当てそうな選手を「レイエス、万波くん、野村くん、