「飼い主（ただいま！ お外さむかった！）」「犬（うわぁああ！！！ もう1回外行けー！）」【動画】「うわあ！」ママの“犬吸い”にプチパニック発生そんな“心の声”を添えて投稿された動画が、爆笑を誘っています。映っているのは、シーズーの「ぽこ」ちゃん（3歳・男の子）と、飼い主のママ。床に寝そべったママは、ぽこちゃんを抱きしめながら、もふもふの被毛に顔をうずめてすりすり。その優しい温もりを存分に堪能しています