制服やカバン、帽子などの入園準備は万全でしょうか。入園を心待ちにしている子どもは、それらを早く身につけたいかもしれません。先日ママスタコミュニティのあるママからも、入園前のワクワクな子どもに困っているという、こんな相談がありました。『上の子が現在通っている園に下の子が入園する。制服類は全て園から届いている状態。下の子は入園が楽しみで、届いた制服類を身につけて上の子の登園時に一緒に園に行きたいと大泣