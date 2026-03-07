大分県日田市小迫の坂本眞一さん（79）と妻ヒサ代さん（79）が、地域の憩いの場として開放している古民家「錦映」で、能楽を表現したひな人形や、大きなひな人形など約250体を展示し、公開している。4月末まで、入場無料。古民家は普段、寄り合いやカラオケの場として地域に使ってもらっている。坂本さん夫婦は、孫に買ったり知人から譲り受けたりした、ひな人形やおきあげ人形、木目込み人形などさまざまな品を所有しており、