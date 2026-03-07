学習塾などを運営する山形市の学校法人の理事だった男が、虚偽の議事録を作成して、学校法人の土地や建物を勝手に担保に入れ、お金を借り入れたほか、自身が実質的に経営する別の法人の債務を肩代わりさせ、学校法人に約4200万円の損害を与えたとして、6日、背任などの疑いで逮捕されました。 背任と有印私文書偽造・同行使の疑いで逮捕されたのは、和歌山県紀の川市の自称・不動産管理業の54歳の男です。 警察によりますと、男