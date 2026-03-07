今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『猴硐猫村をボロボロ日本語で再訪する【VOICEVOX 小夜/SAYO】』という敏度さんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）2026年02月09日。月曜日。天気：曇り時々雨。 また台湾北部の山間部にある集落、猴硐（ホウトン）にやってきました。かつて炭鉱の村として栄えていましたここは、炭鉱の閉山につれて衰退しました。その後大量の野良猫がここで繁殖し、猫村