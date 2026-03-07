＜ダイキンオーキッドレディス2日目◇6日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞女王・佐久間朱莉が大会コースレコードタイとなる「62」をマークする中、同組で回った菅楓華も6バーディ・1ボギーの「67」。首位の佐久間と4打差の3位タイにつけた。【写真】1Wとアイアンの対比が面白い菅楓華のクラブセッティング開幕戦初出場となった昨年大会では、初日に単独首位発進。3日目までその座を守り、完全Vも目前だった