【ワシントン＝坂本幸信】米政府は６日、米連邦最高裁判所から違法と判断されて無効となった「相互関税」などの還付を巡り、即時に還付手続きを始めるのは不可能だと主張した。膨大な手作業が生じることを理由に挙げ、還付額を自動計算するシステムを４５日以内に準備するとした。同日、米国際貿易裁判所で行われた協議に提出した裁判資料で米政府側が明らかにした。電子的に還付を受け取ることができる業者が約２万社にとどま