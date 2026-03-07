◇第6回WBC1次ラウンドA組プエルトリコ5―0コロンビア（2026年3月6日プエルトリコ・サンファン）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日（日本時間7日）、1次ラウンド4試合が行われた。A組はキューバがパナマに3―1、プエルトリコがコロンビアに5-0、B組はメキシコがイギリスに8―2、D組はベネズエラがオランダに6―2で勝利した。プエルトリコは24年にロイヤルズで16勝をマークした先発・ルーゴが4回0/3を3安打