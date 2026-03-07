【モデルプレス＝2026/03/07】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が3月6日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を公開した。【写真】K-POP日本人メンバー「破壊力すごい」イメチェン姿◆レイ、ヘアカットでイメチェンレイは「髪の毛切ったよん」とつづり、ヘアカットしたことを報告。白のノースリーブのワイシャツに黒のネクタイを締めたシンプルな服装で、ハイトーンのロングヘアから、黒髪ミディア