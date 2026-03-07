ドバイ・ワールドＣ・Ｇ１（３月２８日、メイダン競馬場・ダート２０００メートル）の招待を受諾していたミッキーファイト（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父ドレフォン）が、ドバイ遠征を取りやめて国内のレースに向かうことになった。田中博調教師が３月７日、発表した。次走は川崎記念・Ｊｐｎ１（４月８日、川崎競馬場・ダート２１００メートル）か、かしわ記念・Ｊｐｎ１（５月５日、船橋競馬場・ダート１６００メートル）