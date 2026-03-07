夜にパフェを食らう。背徳感あふれる「夜パフェ」が近年、急速に人気を伸ばしている。「寝る前に糖質の過剰摂取なんて噓でしょ」。そう思うならば、夜22時〜23時に夜パフェ店を覗いてみるといい。満席の店内、外で行列をつくる男女の姿が見られるはずだ。最近では「カレーハウスCoCo壱番屋」（以下、ココイチ）で知られる「株式会社壱番屋」が札幌の人気夜パフェ店をグループに迎えたことでも話題となっている。＊＊＊【