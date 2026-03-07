中東情勢を受け、ニューヨークの原油先物相場が高騰しています。ニューヨークの原油先物相場は6日、イランに対するアメリカとイスラエルの軍事攻撃をきっかけに緊迫する中東情勢で原油の供給が停滞するとの懸念から上昇し、一時1バレル＝92ドルを突破しました。原油価格は今週だけで約35％急騰し、先物取引が始まった1983年以降、最大の上昇を記録しました。こうした中、アメリカのDFC＝国際開発金融公社は（6日）、原油などを輸送