そろそろ子どもにスマホを持たせようかと考えている親にとって、大きな悩みとなるのが「iPhoneにするか、Androidにするか」という選択です。世界的にも珍しいくらいiPhoneのシェアが高い日本において、多くの子どもはiPhoneを欲しがりがち。しかし親は「高額なiPhoneを学生に持たせるのはどうなのか。Androidのほうがいいのでは？」と思うことが多く、親子で対立してしまうのです。スマホ安全アドバイザーで『親が知らない子どもの