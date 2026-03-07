歴史はエンターテインメント！かしまし歴史チャンネルへようこそ。「豊臣兄弟！」第8回では、前回に続いて、秀吉・秀長兄弟の墨俣攻略が描かれました。「一夜城」の新解釈には驚きましたが、もう一つ、視聴者に強い印象を残したのが、軍師・竹中半兵衛（演：菅田将暉）の登場シーン。若き日の竹中半兵衛といえば、たった16人で主君・斎藤龍興の本拠地である稲葉山城を奪い、すぐに主君に城を返却。その後しばらく、表舞台から姿を